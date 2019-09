Simers comemora os bons resultados da Expointer. Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas tem aumento de 11,43% nas vendas

A 42ª Expointer chegou ao fim neste domingo, confirmando mais uma vez a expectativa de crescimento nas vendas de máquinas e implementos agrícolas. A edição de 2019 movimentou R$ 2.546 bilhões, um aumento de 11,43% em relação ao ano passado. O valor corresponde aos negócios efetivados através das instituições financeiras presentes no evento, bancos de fábricas e vendas diretas.

O presidente do SIMERS, Claudio Bier, comemorou o sucesso de mais uma edição:

– Hoje as máquinas agrícolas são o carro-chefe da nossa Expointer. Isso porque nós temos uma agricultura forte. E as máquinas são importantes, uma vez que aumentam a produtividade do campo. Por isso alcançamos essa venda espetacular. Já é o quarto ano consecutivo de crescimento.

O governador do Estado do RS, Eduardo Leite, também destacou os excelentes números do setor de máquinas:

– Este é o terceiro melhor resultado da Expointer. É uma retomada importante, que expressa a confiança do agricultor nas safras futuras e no poder do agronegócio.

A 42ª Expointer registrou um total de vendas de R$ 2.699.868.739,57, um aumento de 17,37% em relação ao ano passado.

Números das vendas de Máquinas e Implementos Agrícolas na Expointer 2019

Badesul: R$ 426 milhões

Banco do Brasil: R$ 550 milhões

Banrisul: R$ 327 milhões

BRDE: R$ 254 milhões

Sicredi: R$ 130 milhões

Bancos de fábrica, Bradesco, Santander e Sicoob: R$ 355 milhões

Venda direta: R$ 504 milhões

Total 2019: R$ 2.546 bilhões

O SIMERS contou com o patrocínio de: Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Santander, Sicredi e Sicoob