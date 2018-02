SINCODIV/RS institui conselho superior como órgão de aconselhamento e auxílio na gestão

Sensível às necessidades de modernização da estrutura estatutária do Sincodiv/RS, a diretoria, presidida por Fernando Esbroglio concebeu e encaminhou ao quadro associativo que aprovou em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) uma nova formulação onde, entre outros, estabelecia a criação do Conselho Superior.

O objetivo principal da criação do Conselho Superior foi o de fortalecer a organização da categoria e privilegiar mudanças que qualifiquem as grandes decisões e ampliem a democracia. O Conselho surge para estruturar e modernizar a administração do Sincodiv/RS como órgão de aconselhamento e controle de gestão.

A primeira reunião aconteceu no dia 31 de janeiro, na sede do Sincodiv/RS, quando foram empossados Srs. Sigismundo Fürstenau, Heinz Drews, Marino Cestari Filho, Romeu Schneider, Humberto Ruga, Leonel Domingos Bortoncello e Hugo Pinto Ribeiro, tendo sido este último eleito Presidente do Conselho.

“A instalação de um Conselho Superior para trabalhar em conjunto com a Diretoria Executiva só fortalece a instituição Sincodiv/RS”, comenta Hugo Pinto Ribeiro, presidente do Conselho Superior.

Os membros com sua larga experiência, trarão novas ideias e sugestões que auxiliarão na melhoria da atividade da distribuição de veículos. Debaterão assuntos que requeiram grande responsabilidade na tomada de decisão em prol dos interesses da entidade e, por fim, atuarão como críticos e/ou balizadores das políticas do Sindicato.

“Entre os princípios que devem nortear o estatuto está o compromisso com a categoria e com a classe patronal em geral. A função primordial do Sindicato é defender os interesses objetivos dos concessionários dos diversos municípios do Estado, em suas mobilizações”, ratifica o presidente do Sincodiv/RS, Fernando Esbroglio.

Deixe seu comentário: