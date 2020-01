Porto Alegre Sindicato pede R$ 0,50 de aumento na passagem de ônibus de Porto Alegre. Valor passaria de R$ 4,70 para R$ 5,20

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Marchezan debateu com TCE alternativas para conter o aumento da passagem de ônibus. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Marchezan debateu com TCE alternativas para conter o aumento da passagem de ônibus. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O Seopa (Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre) protocolou junto à prefeitura um pedido de revisão tarifária de R$ 0,50 para serviço de transporte coletivo por ônibus. Com isso, a passagem passaria dos atuais R$4,70 para R$5,20. Para o sindicato, o valor é necessário para que seja mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O estudo foi protocolado em 8 de janeiro, embora a divulgação tenha sido somente nesta quinta-feira (23).

Entre os fatores que embasaram o pedido encaminhado pelo sindicato estão os aumentos do custo de compra de novos ônibus (17,34%) e do diesel (8,78%). Também é destacada a queda de 4,11% no número de passageiros em 2019 e a previsão de reajuste de 4,48% nos salários dos rodoviários. A data-base da categoria é 1º de fevereiro.

Em reunião nesta quinta-feira com o TCE (Tribunal de Contas do Estado), o prefeito Nelson Marchezan Júnior discutiu com a entidade alternativas para conter o aumento da passagem de ônibus.

