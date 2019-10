Nesta quinta-feira, o Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul) lança a “Galeria de Imóveis”, que reunirá empresas do segmento entre 25 e 27 de outubro. O evento está marcado para as 17h na sede da Caixa em Porto Alegre (Rua dos Andradas nº 1.000, Centro Histórico), em meio às comemorações de 70 anos da entidade.

