Sine abre 143 vagas de emprego amanhã

Cerca de 143 oportunidades de emprego estarão disponíveis, a partir desta segunda-feira (14), no Sine Porto Alegre. Para se candidatar, é preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço até a unidade da avenida Mauá, esquina Sepúlveda, das 8h às 17h.

A partir de agora, as vagas de zoneamento, ou seja, de cidades da Região Metropolitana, serão divulgadas diariamente, a fim de melhorar o atendimento ao cidadão. As cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas e podem ser retiradas através do aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine. Entre as vagas ofertadas, a maior demanda é para Vendedor de Serviços, com 21 postos, seguido de Auxiliar de Limpeza, com oito postos abertos.

Confira as vagas:

Ajudante de obras – 1

Arte-finalista – 1

Atendente de padaria – 2

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de cozinha – 3

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 3

Auxiliar de limpeza – 8

Auxiliar de linha de produção – 2

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas – 1

Azulejista – 1

Carpinteiro – 2

Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) – 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 4

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 2

Conferente de carga e descarga – 2

Consultor de vendas – 5

Copeiro – 1

Corretor de imóveis – 2

Costureira em geral – 2

Cozinheiro geral – 3

Cozinheiro industrial – 1

Educador infantil de nível médio – 1

Eletricista – 1

Eletrotécnico na fabricação – 4

Encarregado de obras e instalações – 1

Estofador de móveis – 1

Ferreiro – 2

Fresador (fresadora universal) – 1

Gerente administrativo – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador hidráulico – 1

Jardineiro – 1

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 2

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 2

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 1

Médico do trabalho – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista carreteiro – 1

Motorista entregador – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de caixa – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de fabricação de tintas – 1

Operador de máquina de lavar roupas, em geral – 1

Operador de máquinas operatrizes – 1

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 1

Padeiro – 1

Padeiro confeiteiro – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 2

Pedreiro – 5

Pintor de automóveis – 1

Promotor de vendas – 2

Recepcionista atendente – 1

Repositor de mercadorias – 2

Serigrafista – 1

Serrador de mármore – 1

Serralheiro – 1

Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos – 1

Supervisor administrativo de pessoal – 2

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins – 1

Sushiman – 1

Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos – 1

Técnico de contabilidade – 1

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Técnico eletrônico – 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em plástico – 1

Trabalhador na confecção de peças de couro – 3

Vendedor ambulante – 1

Vendedor de serviços – 21

Vendedor pracista – 1

