Verão Sine Móvel integra programação do RS Verão Total

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Os trabalhadores que têm agendamentos estão sendo contatados para anteciparem seus atendimentos.

O Sine Móvel integra a programação da operação RS Verão Total, que contempla as ações do governo do RS na temporada 2019/2020. O lançamento da operação aconteceu na última semana, em Capão da Canoa, em frente ao Baronda.

O Sine Móvel está no local, oferecendo os serviços de intermediação de mão de obra, orientação sobre Carteira de Trabalho Digital e renovação de Carteira de Artesão, das 9h às 14h. Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de trabalho devem comparecer à unidade com documento de identificação que contenha o número do CPF. Os candidatos serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas abertas receberão carta de encaminhamento para participar de entrevista na sede da empresa do contratante. Já para renovar a Carteira de Artesão é preciso apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.

A unidade móvel da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social tem a missão de levar os serviços da FGTAS à população em ações de cidadania e locais de grande demanda. A participação do Sine Móvel na operação RS Verão Total é realizada em conjunto com a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social.

A operação RS Verão Total se estende até o dia 2 de março, movimentando mais de 30 secretarias de Estado, órgãos e entidades, que irão reforçar os serviços no litoral durante o veraneio.

