Sine oferece cursos gratuitos a comunidade LGBTQI+

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Porto Alegre, disponibilizará, na próxima terça-feira (13), cursos presenciais e à distância para a população LGBTQI+. Interessados poderão fazer a inscrição pelo telefone (51) 99108-3449 ou pelo e-mail grupodesobedeca@gmail.com. A promoção, que é uma parceria da prefeitura com a Uber e com a ONG Desobedeça, terá oferta de cursos sobre empoderamento pessoal, conquista de objetivos e educação financeira.

O coordenador Daniel Boeira explica que a iniciativa “tem o propósito de preparar estas pessoas para conquistarem seus sonhos e aproveitarem as oportunidades de renda que a Uber oferece com as parcerias de motorista e entregador”.

Boeira ressalta, ainda, a importância do projeto, que tem por objetivo acolher e gerar oportunidades econômicas, promovendo autonomia financeira da população LGBTQI+. “Precisamos humanizar essa parcela da população e transformar estas pessoas em cidadãos de fato e de direito”, conclui.

