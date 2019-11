Porto Alegre Sine oferece nesta sexta 101 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

A sede do Sine Municipal localiza-se na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá. (Foto: EBC)

O Sine Municipal realiza na manhã desta sexta-feira (22), das 8h às 12h, atendimento exclusivo para pessoas com deficiência e trabalhadores reabilitados do INSS em mais uma edição do Dia D. São oferecidas 101 vagas de emprego.

Onze empresas realizam entrevistas diretas com os candidatos. Os destaques são as vagas para operador de cobrança, de estacionamento, de telemarketing e recuperador de crédito.

Os interessados devem comparecer na sede do Sine, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, portando carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da Classificação Internacional de Doenças (CID) – quem tiver.

Dia D

Realizado uma vez por mês, o Dia D tem o objetivo de promover a inclusão no mercado formal de trabalho em um dia de atendimento exclusivo para esse público. A ação está integrada com a Agenda do Trabalho Decente e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia.

Um dos seus principais eixos de atuação é a promoção da inclusão e da igualdade, desenvolvendo ações de qualificação e conscientização das empresas para a inserção desse público no mercado trabalho.

Confira as vagas:

Administrador de RH – 1

Agente de fiscalização – 6

Assistente de apoio – 1

Atendente de balcão – 6

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de expedição – 3

Auxiliar de limpeza – 4

Camareira – 1

Empacotador – 6

Estoquista – 1

Garçom – 1

Manobrista – 3

Operador de cobrança – 10

Operador de estacionamento – 10

Operador de hipermercado – 6

Operador de telemarketing – 10

Orçamentista / Cobrador – 1

Planejador – 1

Porteiro – 1

Recuperador de crédito – 10

Repositor – 6

Separador – 10

Técnico segurança do trabalho – 1

