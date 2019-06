O Sine Municipal de Porto Alegre disponibilizará 115 vagas de emprego para pessoas com deficiência, com a participação de 14 empresas em mais um Dia D, nesta quinta-feira (06), das 9h às 13h. O destaque vai para os cargos de repositor, com 20 vagas, e auxiliar de limpeza, com 15 vagas abertas.

