Notas Brasil Sistema de Seleção Unificada abre inscrição na terça

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O Ministério da Educação divulgou um novo portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), usado pelos estudantes para concorrerem a vagas em universidades públicas de todo o país com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu 2020 abrirá o período de inscrições na próxima terça-feira (21) e encerrará às 23h59 de sexta-feira (25).

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário