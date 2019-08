Sistema Ocergs-Sescoop/RS divulga agenda de atividades na 42ª Expointer

A 42ª edição da Expointer, organizada pelo governo do Estado e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, inicia no próximo dia 24 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E o Sistema Ocergs-Sescoop/RS, uma das entidades copromotoras da feira, estará presente para receber as cooperativas gaúchas e o público em geral.

Durante a feira, a sede da Ocergs no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será palco de eventos dos ramos do cooperativismo e das cooperativas gaúchas e entidades parceiras.

Programação (sujeita a alterações)

26/08 (Segunda-feira) / No Auditório/ 9h – 17h

Sessão Plenária da Reunião Especializada em Cooperativismo do Mercosul – Ministério da Agricultura e OCB

27/08 (Terça-feira) / Na Área de Convivência/ 9h –17h

2º Encontro Nacional das Cooperativas Escolares

No Auditório/ 9h – 12h/ Sessão Plenária da Reunião Especializada em Cooperativismo do Mercosul – Ministério da Agricultura e OCB

14h30 – 16h / Evento do BNDES e Cooperativas de Crédito

Na Sala de Reuniões / 8h – 9h/ Reunião das unidades do Sescoop/RS do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

10h – 11h/ Reunião do Conselho Administrativo do Sescoop/RS

13h – 15h/ Reunião da Diretoria da OCB

28/08 (Quarta-feira)/ Na Área de Convivência/ 14h – 17h/ Encontro de Prefeitos – Famurs

No Auditório/ 11h – 12h30/ Evento do BNDES e Cooperativas de Crédito

14h – 17h/ Seminário Regional de Cooperativismo, promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

No Restaurante/ 10h – 13h/ Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Infraestrutura – OCB e Infracoop

Na Sala de Reuniões/ 9h – 12h/ Reunião da Diretoria Executiva da Cresol

29/08 (Quinta-feira) / Na Área de Convivência/ 9h – 12h /Painel Reforma Tributária – Proposições – Assembleia Legislativa, Secretaria da Agricultura, Sescon-RS e Ocergs

No Auditório/ 10h – 12h/ Conselho Regional de Medicina Veterinária

14h – 17h/ Grupo Amanhã – Força do Sul

30/08 (Sexta-feira)/ Na Área de Convivência/ 10h – 11h30/ Rádio Bandeirantes – Programa 90 min – André Machado

15h – 16h/ Programa Pampa Debates – TV Pampa

No Auditório/ 9h30min – 12h/ Sindicato Ocergs – Aspectos Trabalhistas, previdenciários, segurança e saúde.

14h – 17h/ Reunião do Conselho da Unicred Central

31/08 (Sábado)/ Na Área de Convivência/ 8h30 – 9h30/ Rádio Guaíba – Programa Correio Rural – Lucas Rivas

