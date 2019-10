Sob o pano de fundo de Halloween, ingressa na mídia a nova campanha da Leroy Merlin

O filme foi criado e produzido in house pelo time criativo da agência FCB Brasil. As peças, nas versões de 45” e 30”, serão veiculadas em 31 de outubro nas redes Facebook, Instagram e Twitter, e nas TVs aberta e fechada.

Kleber Fonseca, diretor de criação da FCB, comenta que a promoção vai de 1ª a 20 de novembro, mas as ofertas foram adiantadas para a madrugada de 31 de outubro, nas compras feitas pelo site e aplicativo. Segundo elel, a ideia foi aproveitar o Halloween para dar um teaser aos consumidores, brincar com a ideia de que “ninguém vai conseguir dormir com tantas ofertas e assim marcar o início desta importante data para a Leroy Merlin”.

Para Paulo José, diretor de comunicação da Leroy Merlin Brasil, esta campanha mostra um novo e atual modelo de insight e criação. “A equipe da FCB teve a ideia, foi em uma de nossas lojas com os seus celulares, gravaram e no dia seguinte eu estava recebendo em meu WhatsApp o vídeo para aprovar. Foi uma grata surpresa ver como hoje podemos materializar projetos de forma tão simples. Não regravamos nada, o filme original é o que vai ao ar.”

