Sóbis fala sobre rivalidade e afirma que Inter precisa vencer o Corinthians

*Por Bárbara Assmann

A rivalidade entre Internacional e Corinthians vem de anos. O marco foi em 2005, quando ocorreu um “escândalo de arbitragem”. Quando isso foi revelado, 11 jogos acabaram sendo remarcados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Timão se deu melhor, conquistando mais pontos nas partidas refeitas e sendo campeão brasileiro daquele ano. Rafael Sobis não quis comentar o caso, mas deixou no ar: “Com o tempo, a rivalidade se acirrou pelos acontecimentos que vocês sabem.”

Domingo (11), mais um jogo entre as duas equipes vai acontecer e o atacante colorado reconhece a importância da vitória. “A gente tem que vencer para manter o nosso bom nível. É um time que está brigando com a gente pelas posições no campeonato”, disse.

A equipe deverá ser mista, já que o colorado preservará os jogadores mais desgastados. Moledo, Bruno, Uendel e Lindoso são os jogadores mais cotados a serem preservados. Edenilson desfalcará o grupo, após a confirmação de lesão na coxa direita. Sobis garantiu que o volante fará falta. “Vai fazer falta, mas o professor Odair tem um tipo de trabalho que chegam todos em bom nível físico”, disse o atacante, desejando uma boa recuperação ao companheiro: “Que volte logo.”

O Internacional enfrenta o Corinthians neste domingo (11), às 11h, no estádio Beira-Rio.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: