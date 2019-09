Sobreviventes do furacão Dorian agora enfrentam repressão e xenofobia. A tempestade matou cerca de 50 pessoas e deixou 1.300 desaparecidas; mais de dois mil sobreviventes devem ficar em abrigos sem ter para onde ir. Kerline Mildor escapou da destruição do furacão Dorian com seus três filhos e a roupa do corpo. Ela, que tem 33 anos, é imigrante do Haiti e morava na Ilha Grande Abaco.

Deixe seu comentário: