Outras duas vítimas sobreviventes do desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, ainda sob cuidados médicos tiveram alta hospitalar do Instituto Dr. José Frota (IJF), unidade onde estavam internadas. O edifício Andrea desabou no dia 15 de outubro de 2019. Nove pessoas morreram, enquanto outras sete foram resgatadas ainda com vida.