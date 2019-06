Sol e calor permanecem no Rio Grande do Sul hoje

Nesta terça-feira (18), o sol aparece novamente na maioria das regiões, mas a frente fria ingressa com aumento de nuvens e chuva no fim da tarde e à noite nas regiões Oeste e Sul. O amanhecer contará com neblina em pontos isolados, já a tarde terá aumento na temperatura. O vento se intensifica do Centro para o Oeste do Estado, soprando do quadrante Norte.

Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16°C e 27°C. As mínimas rondam os 6°C em São José dos Ausentes e os 9°C em Vacaria. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28°C em Santa Maria e 29°C em Santa Rosa.

A chuva acontece na forma de pancadas pontuais, passageiras e de volumes pouco expressivos, principalmente no final do dia. As demais áreas do Rio Grande do Sul seguem sem condição de chuva. A frente fria avança na quarta-feira (19) e leva instabilidades entre a região central e o norte do Estado, incluindo Porto Alegre. Com o aumento de nebulosidade e chuva, a temperatura cai em grande parte do Rio Grande do Sul entre terça e quarta.

