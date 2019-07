Nesta quinta-feira (18), a temperatura deve ser maior do que as registradas nos dias anteriores. Durante a manhã, o dia começa gelado e com neblina. Como o sol predomina em todo o estado, ao longo do dia a temperatura deve chegar aos 20ºC.

Em Porto Alegre, o sol vai aparecer entre nuvens. A temperatura mínima é de 9°C, enquanto a máxima fica na casa dos 22°C.

