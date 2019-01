Solidariedade promove novo recorde do Troco Amigo. Doações do programa da Panvel beneficiam hospitais da Região Sul e São Paulo

O programa Troco Amigo atingiu um novo recorde de arrecadação, que chegou à marca de R$ 1.998.107,48 em 2018. Ao divulgar o resultado da campanha, a Panvel, juntamente com os 68 hospitais da Região Sul e São Paulo que serão beneficiados, aproveita para agradecer a todos os clientes que contribuíram doando o seu troco.

O Troco Amigo completou uma década em 2018 e, a cada ano, mais pessoas fazem doações, o que possibilita ampliar a rede de entidades que são beneficiadas. Por isto, a adesão é importante. Iniciado em 2008, o programa permite que os clientes façam a doação de qualquer quantia em dinheiro do seu troco no ato da compra e, desta forma, ajudem os hospitais participantes. A cada colaboração é fornecido um comprovante de participação. A entrega dos valores arrecadados aos hospitais ocorre nos meses de janeiro e fevereiro.

Com os valores arrecadados, as instituições realizam melhorias, reformas, aquisições de novos equipamentos e outras benfeitorias. Nos anos 10 anos de mobilização foram arrecadados R$ 9.624.233,15. A Panvel e as instituições atendidas convidam a todos para que continuem doando em benefício de quem precisa.

Hospitais beneficiados:

Rio Grande do Sul

Hospital Associação Portuguesa de Beneficência – Porto Alegre

Hospital Santa Casa de Porto Alegre

Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre

Hospital São Vicente de Paulo – Passo Fundo

Hospital Geral – Caxias Do Sul

Hospital São Francisco de Paula

Hospital de Tramandaí – Fundação Getúlio Vargas

Hospital Santa Casa de Rio Grande

Hospital Santa Luzia de Capão Da Canoa

Hospital Casa Da Saúde de Santa Maria

Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria

Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana

Hospital Geral de Novo Hamburgo

Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado

Hospital Associação Beneficência São Vicente de Paula de Osório

Hospital de Caridade de Ijuí

Hospital Nossa Senhoras das Graças – Canoas

Hospital Nossa Senhora dos Navegantes – Torres

Hospital De Caridade de Santa Rosa

Hospital Bruno Born- Lajeado

Hospital Ana Nery Santa Cruz

Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen

Hospital De Caridade de Santo Ângelo

Hospital De Caridade de Canela

Hospital De Caridade de Carazinho

Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé

Hospital São Luiz Gonzaga

Hospital São Vicente de Paulo – Cruz Alta

Hospital De Caridade de Palmeira das Missões

Hospital São Patrício – Itaqui

Hospital Nossa Senhora do Carmo – Tapes

Hospital Irmandade Santa Casa de Caridade – Alegrete

Fundação Hospitalar Centenário – São Leopoldo

Hospital de Caridade de Canguçu

Hospital Ivan Goulart – São Borja

Hospital Santa Casa de Santana de Livramento

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário Do Sul

Hospital de Saúde Pública São Camilo de Esteio

Hospital De Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul

Hospital Nossa Senhora Aparecida – Camaquã

Hospital Dr. Lauro Reus – Campo Bom

Hospital Municipal Getúlio Vargas – Sapucaia Do Sul

Hospital Santa Casa – Santa Vitoria do Palmar

Hospital Santa Casa de Caridade de Jaguarão

Hospital Santa Casa de São Gabriel

Hospital São José de Ivoti

Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço

Hospital Santa Casa de Arroio Grande

Hospital De Caridade de Quarai

Hospital Annes Dias – Ibirubá

Hospital Sapiranga

Paraná

Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba

Hospital Do Câncer de Londrina

Hospital Da Criança de Ponta Grossa

Hospital Instituto de Oncologia e Hematologia – Maringá

Hospital Uopeccan – Cascavel

Hospital Instituto Bom Jesus – Cianorte

Santa Catarina

Hospital Infantil Joana de Gusmão – Avos – Florianópolis

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – Joinville

Hospital Associação das Voluntárias pela Infância Saudável – Avisa – Itajaí

Hospital Materno Infantil Santa Catarina – Criciúma

Hospital Santo Antônio de Blumenau

Hospital São Jose de Joinville

Hospital Governador Celso Ramos – Florianópolis

Hospital Santa Casa Astrogildo de Azevedo – Florianópolis

Hospital Infantil Seara do Bem – Lages

São Paulo

Hospital AACD – São Paulo

