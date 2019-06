Sport confirma permanência de Rithely no Inter até o final de 2019

O Inter se reapresenta nesse sábado. Entretanto, enquanto os torcedores praticamente todos dormiam, o Sport anunciou por meio do seu Twitter oficial a permanência do voltante Rithely no Internacional. Com o novo vínculo, o jogador permanecerá até o final de 2019 em Porto Alegre.

Sem jogador muito no primeiro semestre, Rithely conviveu com muitas lesões no primeiro semestre do Inter. Recuperado de uma grave lesão no tornozelo, o atleta voltou aos gramados apenas neste 2019. Com uma recuperação difícil, o Inter entendeu que havia méritos para manutenção do atleta na capital.

Com esse novo vínculo, Rithely será um dos atletas que embarcará para Atibaia, interior de São Paulo, para o período de treino nessa parada para Copa América. A Rádio Grenal realiza cobertura completa desde a última sexta-feira (21) com todos os detalhes direto de Atibaia.

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

