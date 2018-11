SPR conquista conta do Festimalha

A SPR passa a atender a conta do Festimalha, considerado um dos maiores eventos de moda malha tricot do Brasil. A agência coloca a sua ousadia e criatividade em ação num momento especial do evento, quando o Festimalha completa o 30º aniversário. Para pontuar as três décadas, a SPR já criou nova identidade visual para o evento, selo comemorativo aos 30 anos e agora debruça-se na campanha publicitária da feira que acontece entre os dias 1º de maio e 9 de junho de 2019, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

“A nova identidade visual do Festimalha está alinhada ao evento que, na sua 30° edição, está ainda mais contemporâneo. Evoluímos a marca sem perder sua essência, deixando-a mais clean, simétrica e, desta forma, mais atraente. O símbolo da marca foi inspirado na trama do tricô, que foi estilizado até formar o ‘m’, reverenciando a malha, que é a essência da feira”, destaca Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Consagrado entre os maiores palcos de moda malha tricot do país, o Festimalha impulsiona o expressivo setor malheiro de Nova Petrópolis e promove o desenvolvimento do turismo na região. Oferece aos visitantes malhas, acessórios de moda, com opções masculinas, femininas e infantis, desfile de lançamento outono-inverno, espaço para recreação infantil, praça de alimentação e amplo estacionamento. São mais de 60 expositores, uma média de 200 mil peças comercializadas ao longo do evento e um público que ultrapassou os 50 mil visitantes na edição de 2018.

O Festimalha é a quinta nova conta da SPR em 2018. Soma-se às recentes conquistas da catarinense Segware e das gaúchas Cooperativa Vinícola Garibaldi, Rhoma Pelles e Invisible Aligner, fortalecendo os projetos de expansão e os planos de crescimento da agência para 2018 e 2019.

