Notas Brasil STF nega autorização para viagem de senador condenado

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido de viagem apresentado pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO). A decisão foi tomada na última quarta-feira (20) e lançada no sistema do STF nesta sexta (22). Gurgacz foi condenado em 2018 a 4 anos e 6 meses de prisão e atualmente cumpre a pena em regime aberto.

