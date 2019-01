STIHL apoia atividades na Fundação Iberê Camargo

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, é a apoiadora do projeto Iberê nas Praças: Encontros de Verão, realizado pela Fundação Iberê Camargo, na zona sul de Porto Alegre (RS). A iniciativa busca despertar na população o interesse pela arte, cultura e preservação ambiental, além de ampliar o conhecimento sobre a obra do artista Iberê Camargo e oferecer opções culturais ao público local.

“A STIHL sempre busca incentivar ações socioeducativas, que contribuam para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos e estimulem a criatividade e a interação entre as pessoas. Iniciativas com este propósito estão alinhadas aos nossos valores como marca e organização”, destaca o gerente de marketing da empresa, Rafael Zanoni.

A programação, que inicia em janeiro, conta com oficinas artísticas com linguagens diversas, como pintura com pigmentos naturais, gravura em TetraPak e oficina de plantas alimentícias não convencionais. Também será retomada a trilha ecológica Trilhando o Iberê, que levará crianças, adolescente e adultos a descobrirem a mata local. Com o auxílio de uma lupa, cada participante poderá desenhar as percepções da natureza relacionando-a como parte da arte e da cultura reproduzindo uma prática bastante difundida entre artistas. A Fundação Iberê Camargo abriga 16 mil metros de mata nativa e a trilha, localizada aos fundos do prédio, é assinada pelo renomado ambientalista José Lutzenberger.

As atividades não têm restrição de idade, mas menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e realizadas na hora.

Programação

Iberê nas Praças: Encontros de Verão

Sábados e domingos, das 17h às 19h, na orla do Guaíba em frente à Fundação Iberê Camargo

19/01 Gravura em TetraPak

20/01 Trilhando Iberê

26/01 Gravura em TetraPak

27/01 Trilhando Iberê

02/02 Trilhando Iberê

03/02 Oficina de PAN’C

Mais informações pelo bit.ly/2VARqd6

