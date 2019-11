StoneCapital assessora aquisição pela MASTER, das Empresas Randon

A StoneCapital Investimentos participou da estruturação da aquisição da Ferrari Indústria Metalúrgica Ltda, de Flores da Cunha (RS), pela Master Sistemas Automotivos Ltda., controlada das Empresas Randon, assessorando a compradora. O negócio foi anunciado nessa terça-feira (12). A operação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020, após o cumprimento de condições precedentes.

O Grupo Randon tem posição consolidada no mercado automotivo nacional e nos últimos anos alavancou seu crescimento realizando aquisições no Brasil e no Exterior. Conforme o diretor da StoneCapital, Ricardo Schmitt, as empresas buscam aquisições para alcançarem crescimento mais rápido do que o mercado, tomando a dianteira em relação aos concorrentes. “Aquisições verticalizadas, ou seja, dentro de uma mesma cadeia de fornecimento, como foi o caso da aquisição da Ferrari pela Master, são estratégicas para as empresas ganharem mais competitividade, reduzindo custos com terceirização e agregando valor pela inovação”, observa. Em 2018, somente a Fras-le, outra controlada pelo Grupo Randon, anunciou seis aquisições. Já a Randon Implementos anunciou, em 2019, uma joint venture com a Triel-Ht de Erechim, destaca Schmitt.

Fusões e aquisições

A StoneCapital Investimentos atua há mais de dez anos na área de fusões e aquisições. Com sede em Caxias do Sul e escritórios em Porto Alegre e Curitiba, tem liderado importantes transações em variados segmentos de mercado, envolvendo companhias brasileiras, investidores estrangeiros e fundos de investimento. Considerada uma das referências em compra e venda de empresas da região Sul do país, a empresa participa de decisões estratégicas relevantes no meio corporativo. Assessora a tomada de decisão, especialmente em empresas

familiares, quanto aos rumos dos negócios e o momento mais adequado para acionistas iniciarem negociações com investidores profissionais e estratégicos.