Submarino francês desaparecido na década de 60 é encontrado  

O submarino denominado Minerve, desaparecido misteriosamente na década de 1960, foi localizado na França, nesta segunda-feira (22). A embarcação, que na época deixou 52 mortos foi localizada a cerca de 2.400 metros de profundidade no Mediterrâneo, a 45 quilômetros da cidade de Toulon, no Sul da França.

Em 2018, no 50º aniversário do desaparecimento, as famílias das vítimas lançaram um apelo pelo retorno das buscas, já que existiam novas tecnologias. E o esforço deu certo, pois Minervea embarcação foi achada com o auxílio de sondas e drones de exploração.

Em uma publicação na sua rede social, a ministra das Forças Armadas, Florence Parly, comentou o caso: “Acabamos de encontrar o Minerve. É um sucesso, um alívio e uma proeza técnica. Penso nas famílias que esperaram este momento por tanto tempo.”

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

