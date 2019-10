O apetite da Petrobras por áreas relevantes que serão oferecidas no leilão do excedente da cessão onerosa já deve garantir o sucesso do certame, agendado para 6 de novembro, disse o diretor-geral da ANP, Décio Oddone. “O fato de a Petrobras ter exercido o direito de preferência em Búzios e, em Itapu, já nos garante o sucesso do leilão”, disse Oddone.