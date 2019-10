SugarCake Show oportuniza conhecimento a confeiteiros gaúchos

Em crescente expansão, o setor de doces é um dos segmentos que mais crescem no Brasil. O mercado, que engloba empreendimentos gastronômicos que comercializam doces e bolos finos com receitas tradicionais em nova roupagem, assim como biscoitos, cupcakes e outros produtos em geral, tem apresentado um crescimento expressivo, com um salto de arrecadação anual de R$ 40 bilhões, em 2007, para R$ 76 bilhões, em 2015, segundo dados da Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria (ABIP).

Ainda de acordo com a ABIP, em 2018, o país tinha mais de 70 mil padarias, sendo que 80% delas eram classificadas como micro e pequenas empresas, representando aproximadamente 800 mil empregos diretos e 1,8 milhão de forma indireta.

Assim, se há cada vez mais consumidores, é necessário que mais pessoas ocupem lugares no mercado de trabalho para atender a esta demanda crescente. Buscando qualificar os confeiteiros gaúchos, Porto Alegre se prepara para receber, dias 9 e 10 de novembro, a segunda edição do SugarCake Show, que reunirá grandes nomes nacionais e regionais para ensinarem as melhores e mais modernas técnicas que podem ser aplicadas por confeiteiros profissionais e amadores.

“Nosso objetivo é oportunizar, por meio de aulas com profissionais de renome nacional, que as pessoas se atualizem. Serão mostrados tendências e clássicos, além de propiciar o contato com tantos confeiteiros que nem todos têm acesso facilmente. A cada dia, o mercado se modifica e é preciso estarmos em constante evolução. Certamente, todos esses profissionais que estarão aqui têm algo a ensinar e que pode ser aplicado pelo público que comparecerá ao evento”, ressalta Adriana Kauer, uma das organizadoras do encontro.

Mercado gourmet

Os chamados negócios “gourmet” chegaram de vez no mundo da confeitaria nacional. O grande diferencial deste nicho é o uso de ingredientes nobres e de alta qualidade, principalmente o chocolate, considerado imprescindível àqueles que amam os doces. A paixão por ele chegou, inclusive, a colocar o país em quarto lugar no ranking mundial dos maiores consumidores do produto, perdendo apenas para os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido.

A ABIP afirma, também, que a próxima década deve ser ainda melhor para o setor com os empreendimentos ampliando cada vez mais os serviços neste gênero. “A pesquisa aponta o crescimento de confeitarias, lojas de bolo e docerias gourmet, e mostra que novos sabores são bem-vindos e que até mesmo as receitas tradicionais podem ganhar novas roupagens”, revela Adriana.

Outro fator que mostra o poder de crescimento desse nicho é que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a produção de chocolate tradicional cresce 10% por ano, enquanto a média do mercado gourmet gira em torno de 20%.

“Temos uma infinidade de produtos que podem ser utilizados em incontáveis receitas. O chocolate é apenas um deles. Com criatividade e a orientação correta, todos podem aumentar seus ganhos e garantir seu espaço no doce mercado da confeitaria. E o SugarCake Show é um aliado nesse processo. Queremos casa cheia e gente determinada a buscar a excelência no serviço que oferece aos seus clientes e consumidores”, finaliza.

Serviço/ SugarCake Show – 2ª edição/ 9 e 10 de novembro, das 9h30min às 19h30min/ UniRitter – Campus Zona Sul (Orfanotrófio, 555) / Informações e inscrições: www.sugarcake.com.br