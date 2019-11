Summit lança nova marca que chega ao mercado com diferenciais competitivos

A Summit, com sede em Porto Alegre e presente há 25 anos em todo o Brasil, traz em seu guarda-chuva duas marcas. A TRIS, há 22 anos voltada a oferecer diversidade em materiais escolares, e agora a ARTOOLS, que ingressou no mercado há cerca de três meses. O objetivo da nova marca é ofertar ao segmento de designers, artistas e arquitetos uma variada linha de produtos que possam diferenciar o trabalho criativo deste público-alvo, com foco em custo/benefício. “A ARTOOLS será a primeira marca brasileira a contar com uma linha moderna e acessível voltada para arte e design”, afirma o diretor comercial da Summit, Guilherme Catta-Preta.

Para apresentar os diferenciais competitivos da ARTOOLS, a empresa reuniu na manhã desta quinta-feira (07) artistas, jornalistas e convidados para uma maior proximidade com a marca, antecipando o seu lançamento oficial, que acontece nesta sexta-feira (08), a partir das 19h, no Bar Linha, na Avenida São Pedro, zona norte da Capital. “Será um momento exclusivo para aqueles que quiserem conhecer melhor a marca”, aponta a especialista em marketing da Summit, Vanessa Moreno.

Segundo ela, a ARTOOLS se propõe a ser uma marca acessível em termos de custo, com produtos que exibem qualidade e diferenciais competitivos. “Todos os produtos trazem um recadinho para os consumidores porque a marca traz este discurso simpático”. Vanessa detalha que entre as propostas da marca está o “fazer diferente porque é isto que nos mantém vivos”.

Com produção fora do país, a Summit exibe orgulho na escolha das melhores fábricas para compartilhar seu nome. “Esta é a nossa expertise, desenvolver produtos nas melhores fábricas do mundo, buscar melhores fornecedores e os melhores produtos”. Vanessa diz que cada escolha de produto é antecedida por análise até a obtenção do produto que se encaixe bem às necessidades dos consumidores, em especial os artistas, comprovando que fizeram, ao adquirir cada produto, uma escolha inteligente. “A marca veio para isso”, diz Vanessa Moreno.

Hoje, os produtos que levam a assinatura ARTOOLS podem ser encontrados na loja Koralle, em Porto Alegre, principal distribuidor do produto na região sul. Também em São Paulo e Brasília, e até o final do ano em outras cidades brasileiras. Além disso, é possível adquirir a marca através de venda on line. Vanessa diz que para 2020 o objetivo é ampliar a oferta de produtos, hoje composta por seis linhas. São elas: Caneta Pigmentum, Marcador Pictom, Marcador Metálico, Lápis Aquarell, Lápis Graphite, Soft Pastel – cada uma composta por uma variedade de opções. O encerramento do evento contou com a participação do artista plástico gaúcho Gus, que falou sobre sua trajetória e da importância de um trabalho de arte calcado em qualidade. (Clarisse Ledur)