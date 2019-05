A Suprema Corte dos Estados Unidos deu um recado confuso a respeito do aborto nesta terça-feira, recusando-se a cogitar restabelecer uma proibição de Indiana a abortos realizados devido a defeitos do feto ou seu sexo ou raça, mas mantendo a exigência do Estado para que os restos mortais dos fetos sejam enterrados ou cremados após o procedimento.

Deixe seu comentário: