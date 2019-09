O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta terça-feira (17) que pretende levar para julgamento até novembro o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o ex-juiz federal Sérgio Moro de atuar com parcialidade ao condenar o petista no caso triplex. Os advogados buscam derrubar a condenação e colocar o ex-presidente em liberdade.

