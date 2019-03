Um homem suspeito de matar três pessoas em um tiroteio em um bonde na cidade de Utrecht nesta semana, admitiu sua culpa a um juiz e disse que agiu sozinho, afirmaram promotores holandeses. Nascido na Turquia, Gokmen Tanis, 37 anos, é acusado de realizar o ataque do dia 18 com intenção terrorista. As autoridades investigam se ele teve outros motivos.

