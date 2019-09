A Polícia Civil de São Paulo divulgou na tarde desta segunda-feira (30) o retrato falado do suspeito de estuprar uma professora no estacionamento de uma escola na Zona Leste da capital paulista, no último sábado (28). O suspeito entrou na escola, fez menção de estar armado, abordou a professora, anunciou um assalto, mas depois desistiu do roubo e resolveu estuprar a vítima.

