Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Viamão prendeu, na manhã desta terça-feira (26) a prisão preventiva de um homem de 45 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável de uma criança que tinha 5 anos de idade na época do fato.

Conforme a delegada Jeiselaure de Souza, a vítima ficava sob os cuidados da esposa do acusado, para que a mãe trabalhasse, oportunidade em que os abusos ocorreriam. O acusado possui antecedentes por lesão corporal e calúnia. Após tramites na DPPA de Viamão o acusado aguardará vaga no sistema prisional.

