Suspeito de matar ex-companheira em Mata, é preso

A Polícia Civil prendeu no final da tarde de sexta-feira (26), no município de Mata, localizado na Região Central do Rio Grande do Sul, o suspeito de matar, com facadas, uma mulher de 36 anos na zona urbana da cidade. O homem, de 42 anos, é ex-companheiro da vítima e já havia ameaçado ela além de ter medida protetiva aplicada, conforme a Lei Maria da Penha.

A vítima foi identificada como Rita da Cássia da Silva e foi encontrada na residência onde morava com o filho, de 18 anos. O jovem relatou à polícia que, ao chegar em casa, encontrou a mãe já sem vida, com ferimentos de golpes de faca no pescoço.

De acordo com a delegada que investiga o caso, Débora Poltosi, o homem usou uma faca que havia na residência para cometer o crime. Ainda conforme a delegada, Rita foi ameaçada pelo suspeito na última segunda-feira. Com prisão preventiva decretada, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Vicente do Sul.

Deixe seu comentário: