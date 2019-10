Tá na Mesa; tradicional reunião-almoço terá como tema as concessões e PPP’s na área de saneamento

O Tá na Mesa desta quarta-feira (23) terá como tema as concessões e PPP’s na área de saneamento. A tradicional reunião almoço acontece às 12h, na sede da Federasul, localizada na rua Largo Visconde de Cairú, número 17, no Centro de Porto Alegre. A entidade destacará o caso da Corsan, que está prestes a mudar seu rumo através de uma parceria com o setor privado.

O encontro é para escutar os planos do governo para a estatal e esclarecer as vantagens do modelo a ser adotado para a empresa de água e saneamento.

Irão conduzir a palestra o presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), Roberto Barbuti, e o diretor-executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON), Percy Soares.

Para realizar sua inscrição, acesse o site da Federasul.