Tabela dos primeiros jogos do Brasileirão é divulgada

A principal competição de futebol do país vai começar e não vão faltar confrontos durante a competição para mexer com o coração dos torcedores. O Campeonato Brasileiro Série A, elite futebolística nacional, vai dar o pontapé inicial no próximo dia 27 de abril. Hoje (3), a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o detalhamento da tabela da liga. Datas, horários e locais das nove primeiras rodadas, que antecedem a Copa América (que acontecerá no Brasil), já podem ser conferidos.

O embate que abrirá o Brasileirão será entre São Paulo e Botafogo no Estádio Morumbi, em São Paulo, às 16h. Assim como na temporada anterior, os jogos das 11h de domingo estão mantidos. Já na primeira rodada, em 28 de abril, Grêmio e Santos fazem a primeira partida no horário da manhã, na Arena, em Porto Alegre. Os jogos das 20h de segunda-feira começam a partir da sexta rodada e o primeiro duelo será entre CSA e Goiás no Rei Pelé, em Alagoas.

Na tabela divulgada, ainda há locais a definir em decorrência da cessão de estádios para a realização da Copa América.

