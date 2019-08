Italianos estarão em Porto Alegre para observar Luan em partida contra o Palmeiras

*Valéria Possamai

Com a janela de transferências abertas, Everton segue sendo um dos principais nomes do Grêmio no mercado, mas é Luan quem pode deixar o tricolor primeiro. Nessa noite, diante do Palmeiras, o atacante estará sobre observação de representes da Atalanta.

A informação foi dada pelo site GloboEsporte.com e confirmada pela equipe da rádio Grenal. Luan, rei da América em 2017 e atualmente reserva do Tricolor, pode ter um novo destino nessa janela. A Atalanta, que disputará a Liga dos Campeões, observa reforços e com a janela aberta até o dia 2 de setembro, e esse pode ser o novo caminho do jogador gremista.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: