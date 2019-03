Tapa-seio, peruca e transparência. Os looks de Anitta em novo trabalho

A cantora Anitta aposta em transparência, brilho e perucas nos looks de seus novos clipes. Sem medo de mostrar quem é, a cantora abusou da transparência e do brilho em um ensaio sensual que ilustra os dez novos clipes que vem pela frente.

O novo trabalho, intitulado de “Kisses”, visa revelar dez mulheres diferentes que a artista possui dentro de si mesma, indo desde o seu lado sedutor até o romântico. “Existe um pouquinho de cada uma dessas Anittas em mim”, contou.

Compartilhadas na sexta-feira (22) no Instagram, as fotos exibem produções que exaltam a beleza da cantora, que trocou elogios fashion com Marina Ruy Barbosa após usar vestido de Yves Saint Laurent em tapete vermelho. Além disso, relevam três das novas músicas inéditas como “Atención”, “Banana” e “Onda Diferente”.

Cada uma com uma identidade específica, Anitta tentou trazer características diferentes para cada look de forma a valorizar algum lado de sua personalidade. “Em breve vocês conhecerão todas elas em Kisses. O álbum é trilíngue e está muito especial e estou trabalhando para que saia tudo perfeito. Espero que todos gostem e se divirtam comigo”, explicou.

Músicas

Na canção “Onda Diferente”, por exemplo, a artista fala sobre se encaixar em um ambiente que não está acostumada. Buscando um aspecto de máquina, ela apostou em pedraria que envolvia todo o seu corpo. Com um cabelo no estilo “wet hair” preso em coque, Anitta apostou no tapa-seio e em um maxicolar.

A canção “Banana” fala sobre o lado mais sarcástico de Anitta e, por isso, ela apostou em uma produção divertida e sexy. Com um peruca branca em corte chanel, a famosa deixou o colo livre ao usar um tapa-seio, que segue popular entre as famosas. Esbanjando confiança, a artista combinou o look com uma calça de látex que é aberta na parte de trás, exibindo o bumbum.

A música “Atención” fala sobre atitude e o look de Anitta para este clipe segue neste viés. A artista optou por uma roupa coberta com lantejoulas que exaltavam transparência, parecendo que o brilho estava colado em seu corpo. De franjinha e com o cabelo ondulado castanho, ela apostou em uma make leve com um olho poderoso com detalhes em roxo. A ideia dessa produção era transmitir segurança e liberdade, além de inspirar a sonoridade presente na canção, tema citado por Bruna Marquezine após negar mal-estar entre as duas.

