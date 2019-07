Tatá Werneck vai de pijama ao médico: “Não sou obrigada a me arrumar passando mal”

A gestação de Tatá Werneck vem trazendo complicações para a artista. Ela sofre com enjoos por conta da hiperêmese gravídica e usa seu Instagram para compartilhar a rotina difícil com seus seguidores. Em uma das publicações, Tatá divulgou um vídeo, em seus stories, enquanto seguia para o médico. “Pijama no médico porque não sou obrigada a me arrumar passando mal. E nem sem passar mal”, brincou.

A humorista e apresentadora está no sexto mês de gestação da primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti. Na última semana, a mamãe listou os possíveis nomes para a herdeira após apelidar o bebê de “Clóvis”.

