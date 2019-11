A EPTC informa que os condutores de táxis de Porto Alegre devem recorrer a duas tabelas de conversão para adequar o taxímetro ao horário vigente no País. O material deve ser utilizado até 2 de janeiro, data em que começam as aferições anuais obrigatórias dos veículos e equipamentos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 118 ou por meio do site www.eptc.com.br.