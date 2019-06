Paz no mundo pop: Taylor Swift e Katy Perry aparecem juntas no clipe de “You Need To Calm Down”!

Por Anna Dalbem*

Corre que saiu do forno! A cantora Taylor Swift acabou de lançar o tão esperado clipe de “You Need To Calm Down“, single que tinha chegado nas plataformas digitais na última sexta-feira (14). Como a mesma já havia dito, o clipe conta com participações especiais de celebridades da causa LGBTQ+, como Ellen Degeneres, RuPaul, Billy Porter, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Lambert e muitos mais! Mas o que ninguém esperava era a participação mais do que especial: Katy Perry! Sim, os fãs de ambas já estavam especulando o que poderia vir por aí, já que na semana passada Katy postou uma foto em sua conta do Instagram marcando Taylor e falando sobre amizade:

E não é que o pessoal estava certo?! Taylor surge vestida de de batata frita e Katy Perry aparece para completar o combo fantasiada de hambúrguer! Vale lembrar que ela se vestiu assim na festa do MET Gala:

Além disso, o single dá um recado para os preconceituosos de plantão: em um estacionamento cheio de trailers, Taylor e seus vizinhos curtem a vida sem se importar com os haters fazendo protestos homofóbicos. Confira Adam Lambert tatuando Ellen Degeneres, RuPaul avaliando as drags vestidas de divas pop e muito mais:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

