TCE aprova contas da Carris e aponta melhorias na gestão

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) aprovou as contas da Companhia Carris Porto-Alegrense referentes ao exercício de 2017. O voto da conselheira relatora Daniela Zago, foi acolhido por unanimidade pela Segunda Câmara Especial do órgão, e considerou que as medidas adotadas pela atual gestão apresentam evidente melhoria nos controles, afastando a aplicação de penalidades.

De acordo com a decisão, a companhia deve promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, contribuindo para a mobilidade urbana, de acordo com o princípio da sustentabilidade, conforme a Lei 13.460/2017.

