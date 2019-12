Notas Brasil TCE libera licitação para concessão de presídios em SP

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) decidiu nesta quarta-feira (11) autorizar a retomada da licitação de quatro unidades prisionais paulistas à iniciativa privada. A Corte de Contas determinou, no entanto, o acompanhamento trimestral do contrato que a Pasta assinará com as empresas que farão a chamada cogestão dos presídios.

