Técnico do CSA, Argel Fucks tem rendimento abaixo dos 30% em enfrentamentos contra o Grêmio

*Valéria Possamai

Nesta segunda-feira, Argel Fucks volta a encarar o Grêmio, desta vez, no comando do CSA. As equipes protagonizam o duelo de encerramento da 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Além da busca pelos três pontos, o treinador gaúcho, de Santa Rosa, também tem a oportunidade de melhorar o retrospecto contra o tricolor.

Se um por uma lado, os números não favorecem tanto Argel, por outro, podem ser analisados de forma positiva para os comandados do técnico Renato Portaluppi.

Nos oitos jogos em que foi adversário do Grêmio, o técnico conquistou duas vitórias, um empate e cinco derrotas. São 7 pontos conquistados em 24 disputados, gerando um aproveitamento de 29%.

Jogos em que Argel Fucks foi adversário do Grêmio:

Gauchão 2012

Grêmio 3 x 1 Caxias

Brasileirão 2013

Grêmio 1 x 2 Criciúma

Brasileiro 2014

Grêmio 1 x 0 Figueirense

Brasileiro 2015

Inter 1 x 0 Grêmio

Grêmio 1 x 0 Figueirense

Gauchão 2016

Grêmio 0 x 0 Inter

Brasileirão 2016

Inter 0 x 1 Grêmio

Vitória 0 x 1 Grêmio

O último enfrentamento entre Argel Fucks e Renato Portaluppi ocorreu em 2016. Na ocasião, Fucks comandava o Vitória. A partida disputada na Fonte Nova terminou com vantagem dos gremistas por 1 a 0. O gol foi marcado pelo volante Jaílson. Na ocasião, o Grêmio, com a conquista dos três pontos, encerrava a “seca” de três meses sem vencer fora de casa. Por outro lado, o Leão, que vinha em ascensão com duas vitórias consecutivas e uma goleada fora de casa, sofria a segunda derrota sob o comando de Argel na competição.

Aos 44 anos, Argel vai apenas para seu terceiro jogo no comando do CSA. Até o momento, o treinador soma duas derrotas para Corinthians (1-0) e Athlético-PR (4-0).

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

