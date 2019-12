Inter Técnico do Inter avalia resultado “justo” contra o São Paulo: “Não fizemos por merecer a vitória”

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Com a derrota por 2 a 1, o colorado não tem mais chances de vaga direta na Libertadores Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após o revés no Morumbi, o técnico Zé Ricardo admitiu os méritos do São Paulo, que venceu por 2 a 1, e deu fim as possibilidades do Inter de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. O comandante lamentou o desempenho e afirmou que o time não fez por merecer o resultado.

“Eu acho que o resultado final da partida foi justo. Não fizemos por merecer ter resultado melhor nesse jogo, o São Paulo foi melhor. Até os 15 minutos, fizemos um jogo de igual para o São Paulo. A partir daí, caímos de produção. E, no segundo tempo, a postura nossa era para ser um pouco melhor, no começo, tentamos pressionar, mas o fato é que uma bola parada a nosso favor deu contra-ataque. Não soubemos parar a jogada, que precisava ser feito naquele momento. O segundo gol acabou acontecendo. Não fizemos por merecer a vitória. Agora é focar no jogo contra o Atlético (Mineiro)”, avaliou o técnico do Inter.

Durante a análise, Zé também fez menção a pressão pela conquista da ida para a copa continental. Segundo o treinador, o fator vem atrapalhando o desempenhos de alguns jogadores: “A gente em alguns jogos comportamentos daquilo que a gente queria e trabalhou mais, tanto ofensivamente, como defensivamente, mas realmente algumas coisas atrapalham. A pressão ela é grande para chegarmos no objetivo. Agora a vaga direta não é mais possível, agora vamos tentar a vaga indireta. A pressão está muito grande. Alguns jogadores acabam sentindo mais que os outros. Não podemos cometer dois erros em uma partida que era uma final para a gente. Mas enfim, aconteceu. Não temos que apontar os culpados. Temos que fazer um jogo mais regular contra o Atlético.”

Com a derrota, o colorado estacionou nos 54 pontos e caiu uma posição, ficando na oitava colocação. Sem mais chances de conseguir a vaga na fase de grupos, o time briga pela presença na pré-Libertadores. O time pode até mesmo garantir a classificação nesta quinta-feira, mas para isso precisar torcer para que o Goiás não vença o Palmeiras, no estádio no Brinco de Ouro, em Campinas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

