Técnico do Inter confirma Rafael Sobis como substituto de Guerrero

*Valéria Possamai

Rafael Sobis ganhará novamente chance entre os titulares do Inter. O atacante é a principal alternativa do técnico Odair Hellmann para substituir Paolo Guerrero, que disputou sua última partida pelo colorado antes de se apresentar à Seleção Peruana.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Avaí, neste domingo, o comandante colorado afirmou que irá trabalhar com o time para ajustar o modelo de jogo conforme as características de Sobis. “Claro que não é a mesma característica, mas a gente vai tentar ajustar o jogo para usar ele na partida”.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, o time gaúcho chegou 13 pontos, mesmo número de pontos que o Flamengo, e está na quinta colocação.

A equipe ganhou folga nesta segunda-feira e se reapresenta nesta terça-feira, às 9h30, no CT Parque Gigante. O próximo compromisso do time é na sexta-feira, contra o Vasco, às 20h30, no Rio de Janeiro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

