Técnico do Inter crê em poder de reação no Beira-Rio para reversão contra o Flamengo: “A classificação não está resolvida”

Apesar do 2 a 0 sofrido no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo, o Inter reforça que a decisão da vaga ainda não está decidida. Depois do revés no Maracanã, o time aposta na força dentro de casa para conseguir avançar às semifinais da competição e seguir sonhando com o título.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann lamentou os gols sofridos em momento “frio do jogo”. O treinador ressaltou a qualidade do elenco adversário, mas afirmou que o time irá lutar até o fim na busca por reverter a situação. “O Flamengo conseguiu a vitória, traduziu as chances em gols, a gente não conseguiu, mas a classificação não está resolvida. Nós somos fortes no Beira-Rio, a torcida vai nos apoiar. No momento frio do jogo a gente perde a posse, acaba tomando uma saída rápida e tem que respeitar a qualidade dos adversários. Agora é foco total. Até o último segundo a nossa equipe vai lutar. Quando se joga um jogo desse nível tem grandes jogadores do outro lado.”

Para a decisão da próxima quarta-feira, em Porto Alegre, o colorado precisa vencer por 3 a 0 para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva o mesmo placar do primeiro jogo, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Vale lembrar que, nesta fase há gol qualificado, ou seja, caso o Flamengo marque, o Inter precisará superar o adversário por uma diferença de três.

‘Tá em aberto, eles sabem, a gente sabe. Já começamos o nosso trabalho mental, a gente já virou jogos assim e a Libertadores é isso aí, passar por momentos difíceis. Temos totais condições. Da mesma maneira que o ambiente foi criado aqui, nós vamos criar no Beira-Rio”, afirmou Odair.

Antes da decisão pela Libertadores, a equipe volta a campo no final de semana contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

