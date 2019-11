Técnico do Inter terá 1° semana cheia de trabalho para a partida contra o Corinthians

*Valéria Possamai

A ausência de compromisso no meio de semana oportunizará à Zé Ricardo a primeira semana cheia de treinamentos, desde que desembarcou em Porto Alegre, no dia 22 de outubro, para assumir o comando do Inter. Depois da vitória sobre o Fluminense, o colorado terá na próxima rodada, o Corinthians, em confronto direto pela zona de classificação para a Libertadores.

Além da conquista dos três pontos, neste domingo, a vitória no Beira-Rio deu fim a jejum de três jogos sem vitória. O que dá ares de tranquilidade ao grupo e a direção, alvo de protesto no final de semana. Após a partida, o técnico comentou sobre a projeção para a reta final de Brasileirão: “É primeira semana que vamos pode trabalhar ela cheia. Quando o Bahia, foram apenas dois treinos e isso vem acontecendo recorrentemente. A gente traz algumas ideias, é um grupo inteligente, Tentamos passar com treinos curtos. Acreditamos que podemos extrair de cada jogador nesta reta final. Claro que o Inter, tem em seu DNA, uma forma de jogar, neste dois anos.”

Ainda sem conseguir repetir uma equipe ideal por conta de suspensões e problemas por conta de desgastes dos atletas, durantes estes cinco jogos, Zé ressalta que a ideia não é provocar grandes mudanças na formação da equipe até o restante da temporada. O ponto de trabalho está focado em potencializar. “Quando eu me apresentei, fui bem claro, a ideia não é desfazer, em hipótese alguma. Até porque essa fórmula levou o Inter a ter uma das equipes com melhores campanhas na Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil e em grande parte do ano entre o 6° e 0 8° lugar do Brasileirão. Não tem ninguém aqui para descobrir pólvora. Estamos aqui para potencializar. Sei que a pressão é grande. Os adversários são muito fortes. O que a gente tem que fazer é descansar bem e treinar bem para que possamos fazer um bom jogo em Itaquera.”

Para cumprir o objetivo da temporada, que é a classificação para a Libertadores do próximo ano, o time terá pela frente mais seis jogos:

Inter x Corinthians (fora de casa) – 17/11

Inter x Fortaleza (em casa) – 24/11

Inter x Goiás (em casa) – 27/11

Inter x Botafogo (fora de casa) – 30/11

Inter x São Paulo (fora de casa) – 04/12

Inter x Atlético-MG (em casa) – 08/12

Próximo adversário

Já no domingo, o colorado vai a São Paulo para a partida contra o Timão. Com os mesmos 49 pontos na tabela de classificação, os times são adversários diretos. O colorado, à frente, na sétima colocação, já sabe que contará com desfalque impontante: Paolo Guerrero, que estará com a Seleção Peruana para a disputa de amistosos.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas