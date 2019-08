Técnico do PSG diz o que espera de Neymar após protestos da torcida

Depois de não ter sido relacionado para a partida de estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, Neymar também foi colocado estará à disposição do técnico Thomas Tuchel para a partida diante do Rennes, neste domingo (18). O brasileiro, no entanto, no sábado, treinou pela primeira vez na semana com o grupo. As informações são do portal Fox Sports.

Após a atividade, o comandante do PSG foi perguntado sobre a situação do camisa 10, que segue com futuro indefinido.

“Não sei se o tempo muda alguma coisa. Ele é meu jogador, e está no meu vestiário. Quando penso em uma equipe forte, penso em uma equipe com o Ney. Mas o Ney em um estado de espirito bom, agressivo, correndo, driblando, livre e totalmente em forma. Se eu penso em uma equipe do PSG forte, eu penso em uma equipe com o Ney, sempre. Nossa relação é a mesma porque é algo dele com o clube. Se ele não encontrar solução, ele fica aqui com a gente. Ele tem contrato aqui de 3 anos. E nada mudou”, disse.

Na sequência, o treinador também comentou sobre os protestos da torcida, que xingaram Neymar na estreia do Francês.

“Não falei com ele, mas sei que ele é sensível. Estou convencido que ele sabe que não é fácil entrar e convencer a todos que ele está aqui por nós, mas esse é o desafio que temos e devemos fazer juntos. Eu vou o proteger ele sempre e ao mesmo tempo vou encorajá-lo esperar ele no seu melhor nível possível. Esse é o desafio, ele deve entrar com a equipe. Treinar com a gente, ter intensidade. Penso em um Neymar mais agressivo, com a capacidade de jogar 90 minutos no seu melhor nível”, completou.

Barcelona estaria “blefando” com Neymar por Messi, segundo jornal

O Barcelona estreou com derrota na La Liga 2019/2020 – 1 a 0 para o Athletico Bilbao, no San Mamés. No entanto, o que segue agitando a Catalunha e a Espanha como um todo é a “novela Neymar”. O craque, como de costume, é um dos destaques dos principais jornais do país.

Neste domingo (18), o diário AS repercutiu publicação do Le Parisien. Segundo o jornal francês, o Barcelona prepara uma nova oferta para encaminhar ainda nesta semana ao PSG. Porém, a informação é de que a distância para um acordo ainda parece considerável.

Mas o que mais chama a atenção é que o Le Parisien especula, sem citar fontes, que o interesse do Barça por Neymar pode se tratar de um ‘blefe’. De acordo com o diário, a ideia dos executivos do time catalão seria de dar a impressão de que estariam se esforçando pelo craque brasileiro para satisfazer Messi.

