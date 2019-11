Tecnologia de radiofrequência traz uma nova forma de tratamento estético para as partes íntimas

O mercado de beleza e estética do Brasil é considerado uma superpotência em procedimentos estéticos. O título é graças aos números de cirurgias estéticas (invasivas e não invasivas) que crescem a cada ano. Inclusive o Brasil é o segundo país com maior número total de cirurgias plásticas com fins estéticos, logo após os Estados Unidos da América, já que conforme as informações divulgadas pela Isaps (sigla em inglês para Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas para fins estéticos), somente o Brasil realizou 1.2224 cirurgias plásticas (tradicionais e não invasivas) com fins estéticos em 2015.

Além de procedimentos estéticos, mais de 20 mil novos produtos, procedimentos estéticos e técnicas são lançados todos os anos pela indústria de beleza e estética em toda América Latina, segundo dados da Nielsen Media Research. Os dados consolidam o Brasil como também uma potência industrial no desenvolvimento de novas soluções estéticas, conseguindo atender todas as demandas de mulheres e homens que são preocupados com a aparência e a saúde. Os números, inclusive, são capazes de chamar a atenção de milhares de estrangeiros que visitam o país em busca apenas dos procedimentos estéticos com a marca brasileira.

Ao inserir o Brasil na rota do turismo estético, pacientes brasileiros e estrangeiros lotam os consultórios, clínicas e centros de beleza. Eles estão em busca de dar aquela repaginada no visual que na maioria das vezes foi comprometida com o passar do tempo. Os pacientes encontram no mercado de beleza e estética do Brasil uma infinidade de procedimentos que rejuvenescem todo o corpo humano, incluindo as partes íntimas que se tornou um nicho de mercado bastante procurado.

A cirurgia nas partes íntimas de mulheres e homens é a última novidade e inovação da indústria da beleza e estética. Afinal, a genitália feminina e masculina, assim como todo o corpo humano, também sofre com os efeitos do tempo. A flacidez da região, por exemplo, pode causar nas pessoas certo nível de incômodo, problemas de saúde ou até a baixa autoestima.

Segundo a sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP), o número de pacientes nos consultórios à procura de cirurgias íntimas aumentou cerca de 50% nos últimos dois anos. No total, são 25 mil brasileiros que se submeteram a algum tipo de cirurgia nas partes íntimas em 2016, conforme o relatório da Isaps. Os dados transformam o Brasil como o líder e referência nesse tipo de tratamento.

A empresa que se destaca na indústria da beleza e estética, sendo considerada referência no segmento de beleza e saúde das partes íntimas pelos profissionais da estética, é a KLD Biossistemas. A conceituada organização lança anualmente diversos produtos e aparelhos estéticos tecnológicos para atender todas as necessidades dos pacientes e profissionais da beleza e estética.

Então, para atender as pessoas com problemas estéticos das partes íntimas, a KLD Biossistemas lançou a segunda à versão do aparelho de radiofrequência, chamado atualmente de Novo Hertix Smart. O tecnológico aparelho de última geração utiliza do método de radiofrequência, com inovador tratamento voltado especialmente para a estética das partes íntimas, principalmente para satisfazer a autoestima e saúde da mulher.

O Novo Hertix Smart conta com exclusivas canetas para realizar o rejuvenescimento e tratamento da flacidez da genitália feminina. Com isso, o aparelho tecnológico da KLD Biossistemas promove o tratamento mais inovador da indústria da beleza e estética, por possuir o resultado mais eficaz, satisfatório e com efeito duradouro.

O rejuvenescimento e combate a flacidez das partes íntimas da mulher é eficaz somente por conta do Novo Hertix Smart estar acompanhado das novas e tecnológicas canetas íntimas autoclaváveis que permitem total segurança, comodidade, higienização e eficiência.

O Novo Hertix Smart possui altíssima tecnologia que também pode ser usado no tratamento em todas as partes do corpo, principalmente em terapias faciais e físicas, para combater a flacidez natural da pele, a celulite e até a gordura localizada.

Tudo isso é possível através das oito ponteiras intercambiáveis que possuem design desenvolvido para possuírem acoplamento perfeito em cada região do corpo do paciente. Logo é o aparelho que possibilita os melhores resultados ao fim do tratamento, valorizando a comodidade e tranquilidade do paciente, uma vez que todos os procedimentos não causam dor.