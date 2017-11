Teixeira x Romário

Inimigos figadais há anos, o ex-cartola Ricardo Teixeira e o ex-jogador Romário Faria voltaram a brigar, agora em campo político. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acusado de lavagem de dinheiro e desvio de recursos dos jogos da seleção, apresentou ao Conselho de Ética do Senado pedido de abertura de processo disciplinar por suposta quebra de decoro contra o senador Romário (Pode-RJ). Teixeira reclama que Romário divulgou seus dados bancários e fiscais sigilosos.

Livro aberto

Os dados constam no relatório alternativo apresentado pelo senador à CPI do Futebol. Além do site pessoal de Romário, os dados foram publicados em um livro do ex-craque.

Com o apito

Em ato usual, o presidente do Conselho de Ética, João Alberto (PMDB-MA), encaminhou a representação de Teixeira à Advocacia da Casa sem prazo de devolução.

Ressonância

A cautela do novo diretor da PF, Fernando Segóvia, em relação ao presidente Temer, encontra eco no discurso da PGR Raquel Dodge. Eles tiveram uma reunião há 12 dias.

Sobre médicos..

Uma faculdade privada na região metropolitana de Goiânia está na mira das autoridades, que devem estourar em poucos dias um esquemão de venda de vagas para (as caras) faculdades de Medicina. Há outras investigadas Brasil adentro. Em Goiânia, há casos de alunos que passaram no vestibular e sequer têm o segundo grau.

..e monstros

Em abril de 2015, com o título ‘Fábrica de diplomas’, a Coluna revelou que o Ministério da Educação investigava a abertura acelerada de 41 faculdades privadas e 5 mil vagas em vários cursos – entre eles o de Medicina. A farra está acabando.

Giroflex ligado

Começaram as mudanças nas cúpulas regionais da Polícia Federal na gestão do DG Segóvia. Permanecem os Superintendentes Regionais da Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.

Novos xerifes

Tomam posse amanhã os superintendentes Cassandra Parazi (MA); Alexandre Silva Saraiva (AM); André Viana Andrade (PB); e Cairo Costa Duarte (PE).

Que é isso, doutor?

Ex-ministro da Justiça de Dilma, Eugênio Aragão cunhou o curioso termo “Dallagnois” ao apontar, na CPI da JBS, supostas ilegalidades na força-tarefa do MP, PF e ‘um juiz’.

Trato feito

A permanência de Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo deve-se a acordo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Michel Temer. Para evitar a queda do amigo, Maia deixou apalavrado com Temer que assume a articulação política com partidos do ‘Centrão’ para (tentar) aprovar a reforma da Previdência.

Assalto beneficente

Um leitor atento à nova regra da obrigação de emissão de boletos registrados, por determinação da Febraban, relatou algo pior. Instituições filantrópicas são mordidas com voracidade pelos bancos nas doações. Numa doação feita a uma instituição no Rio de Janeiro, de R$ 252,01, o bancão privado mordeu R$ 58,66. É o assalto beneficente.

Tensão no ar

O deputado federal Wadih Damous (PT) defende a cassação da concessão da TV Globo se comprovada denúncia de que a emissora pagou US$ 15 milhões em propinas pelos direitos em transmissão de duas Copas. O PT provocou a PGR para investigar (de verdade) aquele caso em que a Globo investigou a Globo e não encontrou nada.

Insalubridade na floresta

Trabalhadores do Distrito Agropecuário da Suframa, a 50 km de Manaus, denunciaram ao Ministério Público as péssimas condições na unidade. Na lista constam alimentos estragados e fora da validade, com água contaminada e foco de mosquitos da dengue.

Com a palavra

O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, terá que se explicar hoje sobre as denúncias na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara Federal.

Ponto Final

Vai dar B.O.: Anthony Garotinho e Sérgio Cabral presos no mesmo presídio, e na mesma ala, em Benfica.

